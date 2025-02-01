特朗普警告金磚國家勿發行共同貨幣　俄羅斯：沒此計劃

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）恫言，如果金磚國家發行自己的貨幣，就對金磚國家徵收關稅。俄羅斯駁斥稱，金磚國家沒有計劃發行自己的貨幣。



特朗普周四（1月30日）在社媒發文，警告金磚國家組織成員國不要創造新的金磚國家貨幣，也不要支持任何其他貨幣，來取代美元作為儲備貨幣。否則美國將對這些國家徵收100%的關稅。

俄羅斯是金磚國家（BRICS）成員國之一。據路透社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫

（Dmitry Peskov）周五（31日）說，金磚國家並未討論發行自己的貨幣，只是計劃建立聯合投資平台，以便在第三國進行聯合投資、相互投資等活動。

他告訴記者：「這不是特朗普頭一次發表這樣的言論，已經不是新鮮事了。他在當選總統之前，就說過這種話。所以，他其實只是重複了以前的說法。」

2024年10月24日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會期間與玻利維亞代表團成員舉行會議。（Reuters）

佩斯科夫補充稱，美國專家可能須要向特朗普更詳細地闡述，有關金磚國家議程。

另一個金磚國家成員國印度也表明，金磚國家以協商一致的方式做出決定。外交部發言人賈依斯瓦爾（Randhir Jaiswal）周五說：「就美元而言，去美元化的問題，我們的外長已經明確表明，我們沒有這樣的政策或戰略。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

