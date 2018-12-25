【英國脫歐】協議草案今國會闖關　往後重要日子一覽

經過漫長的談判後，英國與歐盟2018年11月25日終於就脫歐草案達成協議，進入最後關卡。英國首相文翠珊（Theresa May）2018年12月10宣布推遲表決後，國會周二（15日）晚上7時（香港時間周三早上3時）表決脫歐協議草案。 是次結果將決定英國往後路途，以及文翠珊的前程。《香港01》整理出2017年至2021年的脫歐重要日程如下：

2017年3月29日

英國首相文翠珊啟動《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50），為英國2019年3月29日正式脫離歐盟拉開序幕。

2018年11月14日

英國和歐盟就脫歐協議達成基本共識，文翠珊內閣通過脫歐協議草案。

2018年11月25日

歐盟在比利時布魯塞爾舉行脫歐特別峰會，各成員國投票通過英國脫歐協議草案。

2018年12月11日

英國國會原定在這日表決脫歐協議，卻遭文翠珊突然煞停，惹來朝野不滿。首相雖避過黨內迫宮危機，但仍需取得326票的支持才能讓脫歐協議獲得通過。

英國脫歐：英國國會原定2018年12月11日表決脫歐協議，但遭首相文翠珊押後處理，以爭取更多時間獲得不同黨派議員的支持。她又強調，政府對於2019年3月29日與歐盟正式「分手」的立場不變。（視覺中國）

2018年12月13日至14日

歐洲理事會（European Council）舉行2018年最後一次脫歐峰會，多國領袖齊聚比利時布魯塞爾，討論英國脫歐問題。

2018年12月18日

英國內閣批准額外撥款20億英鎊（近200億港元）予各政府部門，應對一旦發生的無協議脫歐，並向商界14萬間企業發信，向他們提供如何準備脫歐的建議。

2018年12月19日

歐盟委員會公布14項臨時措施，以減少英國若無協議脫歐的影響。

英國脫歐：首相文翠珊成功捱過2018年12月12日執政保守黨發起的不信任投票。她雖保住相位，但是脫歐之路仍然十分艱巨。（視覺中國）

2019年1月8日

為阻止英國在無協議的情況下脫離歐盟，下議院通過修改預算法，這意味政府修改稅法應對硬脫歐前，必須尋求國會批准授權。

2019年1月9日至13日

英國下議院一連五日辯論文翠珊提出的脫歐協議草案。

2019年1月15日

國會當地時間晚上7時（香港時間16日凌晨3時）表決脫歐協議。是次表決原定2018年12月進行，由於預料無法取得足夠議員支持，文翠珊將表決日期延後至今日。

2019年1月至2月

這段期間，歐洲議會必須通過英國脫歐協議。

英國脫歐：英國2019年3月29日正式脫離歐盟。屆時，英歐將就未來關係，如貿易問題等，展開更實質討論。（路透社）

2019年3月29日

英國當地時間晚上11時（香港時間3月30日上午7時）正式脫離歐盟，進入為期兩年的過渡期。英歐將就未來關係，如貿易問題等，展開更實質討論。

2020年12月31日

英國脫歐過渡期結束，不過雙方可在2020年7月1日前決定延長過渡期。

2021年1月1日

英國與歐盟如在2020年7月1日前仍未就愛爾蘭邊界問題達成協議，雙方將啟動「補底方案」（Backstop Plan）。

英國脫歐：英國與歐盟如果在2020年7月1日前，仍未就愛爾蘭邊界問題達成協議，將啟動「補底方案」。（視覺中國）

（綜合報道）