【英國脫歐】文翠珊：着手備戰無協議脫歐　內閣通過可撥款200億

英國的脫歐協議草案還未獲國會通過，英國首相文翠珊周二（18日）透過發言人表示，已開始着手備戰無協議脫歐，將執行計劃協助公眾及商界應對。 英國媒體報道稱，英政府內閣已經批准可額外撥款20億英鎊（近200億港元）予各政府部門，應對一旦發生的無協議脫歐。

首相府的發言人周二表示，文翠珊與內閣成員開會後，均同意現在已到了着手備戰無協議脫歐的時間。但發言人也強調，最大機會仍然是在有協議之下脫歐。

英國太陽報指，這個會議長達3小時，內閣成員討論如何應對無協議脫歐的計劃。

英國廣播公司（BBC）同日報道，英國政府內閣已批准可以額外撥款20億英鎊（近200億港元）予各政府部門，應對一旦發生的無協議脫歐。政府也會向商界14萬間企業發信，向他們提供如何準備脫歐的建議。

英國脫歐：英國準備2019年3月底正式脫歐，但脫歐協議草案還未獲國會通過。（路透社）

在野黨派：文翠珊玩心理戰

不過，在野工黨則批評文翠珊是在浪費時間。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）並已表示，會向文翠珊提出沒約束力的不信任動議。

至於自由民主黨領袖祈維信（Vince Cable）則形容，政府的最新公布猶如「心理戰」，他稱「保守黨政府試圖要讓國會議員、商界及公眾懼怕，怕在沒有協議之下脫歐」，又指「她是不負責任地拖時間，讓最後只有一個選項，就是支持她那丟臉的脫歐協議」。

隨着英國準備在2019年3月29日脫歐，目前只剩下100天的時間。文翠珊周一（17日）到國會發言時指，有意在1月中讓國會表決脫歐協議草案，又強調不會舉行第二次公投。

（綜合報道）