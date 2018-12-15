【英國脫歐】文翠珊：仍然可能為脫歐協議爭取更多保證

英國首相文翠珊（Theresa May）周五（14日）表示，仍然可能為脫歐協議爭取更多保證。惟歐盟方面強調，不會與英國重新談判脫歐協議。

文翠珊推遲於國會表決脫歐協議後，前往比利時布魯塞爾出席峰會。文翠珊在會上向歐盟其餘各國領袖提出，希望歐盟向英國提供政治和法律保證，協助英國政府贏取國會議員對協議的信任。她會後指，仍然有工作需要完成，亦會繼續就澄清脫歐協議的內容進行討論。

惟歐盟方面強調，不會與英國重新談判脫歐協議。歐盟表示，文翠珊應自行解決國會中所面對的困難，否則需要面對失敗的後果。

德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也排除重啟談判的可能，期望英國在2019年3月29日順利脫歐。默克爾提到，歐盟中沒有一個成員國希望迎來協議破裂的混亂。

早前媒體注意到周五大會拍攝的鏡頭中，可見文翠珊與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）面色緊張地說話，兩人似有言語爭拗。按專家分析，文翠珊當時不滿容克形容她「含糊不清」（nebulous）。不過，文翠珊之後稱，容克已經澄清他所說的「含糊不清」是針對整體的討論，並形容自己與容克有一番「堅定」（robust）的對話。

（路透社／英國廣播公司）