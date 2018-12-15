法國聖誕市集恐襲案增至4死　馬克龍赴現場視察

法國斯特拉斯堡（Strasbourg）聖誕市集周二（11日）發生槍擊恐襲案後周五（14日）重開，總統馬克龍（Emmanuel Macron）前往當地視察。事件造成多人死傷，周五再增一人死亡，是一名28歲的意大利記者。另外一人宣布腦死亡。 施襲的29歲槍手已經被擊斃，不過警方仍然繼續調查其他可能合謀人士。

涉案槍手謝克特（Cherif Chekatt）在逃亡兩日後周四（13日）被警方發現，並在駁火中死亡。隨後這個有逾500年歷史的聖誕市集周五重開，總理菲利普（Edouard Philippe ）表明會加派1800名軍人巡邏，其中特別加強各地聖誕市集的保安。

馬克龍到聖誕市集臨時記念場地獻花悼念死傷者。並安慰當地民眾，指全國都跟他們在一起。

案件造成至少4人死亡，多人受傷。最新傷重不治的證實是一名28歲意大利記者，他當時是到當地採訪歐洲議會會議。其他死者包括一名泰國男遊客、一阿富汗人及一法國退休男士。法國24電視台報道指，一名傷者宣布腦死亡，恐成為案件第5名遇害者。

調查人員周五繼續搜查，找出有可能的合謀人士。當局指至今拘留7人，包括槍手4名家人。

（綜合報道）