烏克蘭東正教會獨立　歷史性脫離俄國教會

烏克蘭東正教會上周六（15日）在首都基輔（Kiev）聖索菲婭大教堂（St Sophia Cathedral） 舉行閉門會議後，表決通過歷史性脫離俄羅斯東正教會，並選出新領袖。 此舉一直引來俄羅斯方面的不滿。

總統波羅申科（Petro Poroshenko）以觀察員身份出席會議，宣布基輔東正教會（Kiev Patriarchate）的都主教葉皮凡尼（Metropolitan Epifaniy），成為獨立後烏克蘭東正教會的新領袖。

葉皮凡尼向數千名在場者表示教會歡迎所有信眾，「今天是一個真正的歷史事件，我們有能力克服各種誘惑和分歧，並會在一個教會內團結」。

波羅申科稱，烏克蘭的國家安全依賴自「精神上脫離俄羅斯」。他稱今日將會被視為歷史上的神聖日子，是從俄羅斯獲得最終獨立的一日。

莫斯科牧首基里爾（Patriarch Kirill）則指控西方世俗領袖干預烏克蘭的宗教事務，並施加龐大的壓力。其發言人表示，儘管烏克蘭教會獨立，但莫斯科宗主教區仍會在當地運作。

烏克蘭東正教會獨立：都主教葉皮凡尼當選獨立後的烏克蘭東正教會領袖。（路透社）

《紐約時報》報道，現年39歲的都主教葉皮凡尼懂希臘文，這或有助他游說世界各地其餘14個自治教會的支持。報道又指，他與推動烏克蘭教會脫離莫斯科的都主教菲拉列特（Metropolitan Filaret）關係密切。

烏克蘭的東正教會數百年內一直由莫斯科教會掌管，但自2014年克里米亞危機爆發後，國內部分東正教會爭取獨立的聲音漸大，直至10月，君士坦丁堡教會（Constantinople）同意讓基輔方面自組另一東正教會。這導致莫斯科教會嚴重不滿，宣布與君士坦丁堡教會斷絕所有關係。

（路透社／紐約時報）