【一分鐘看世界】法國黃背心轉向、俄烏宗教紛爭、美國幣少爺

撰文：張子傑
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早晨，今天是12月17日，星期一。
展開12月的後半段之前，你需知道以下五宗國際新聞：
黃背心之火不滅
法國「黃背心運動」連續五個周末舉行，雖然示威人數明顯減少，但不代表政府可以安枕，皆因示威者舉起「RiC」標語，提出新一輪訴求……（按此閱讀更多）
法國黃背心運動：在12月15日的示威中，不少示威者高舉寫有「RiC」的牌子。（路透社）
烏克蘭教會另立門戶
烏克蘭和俄羅斯本來同屬東正教，但受到近年兩國關係惡劣影響，基輔方面周日（16日）決定與莫斯科東正教會「分手」，為情況雪上加霜……（按此閱讀更多）
烏克蘭東正教會獨立：都主教葉皮凡尼當選獨立後的烏克蘭東正教會領袖。（路透社）
飛天「幣少爺」
香港在周末有多張銀紙漫天飛舞，造成一片哄動，有指網絡名人「幣少爺」是事件策劃者之一。而在80年代的美國，亦曾出現「飛機派銀紙」活動，可是結果不像預期……（按此閱讀更多）
全球減排有共識
聯合國氣候變化大會在上周六（15日）進入加時，最終近200個國家經過馬拉松式談判後，就《巴黎協定》達成共識，希望實現限制全球氣溫上升2度內的目標……（按此閱讀更多）
Prada惹爭議
意大利名牌Prada日前推出的新配飾系列捲入懷疑種族歧視風波，該品牌設計的其中一種生物的外形被指影射黑人，結果惹來網民的口誅筆伐……（按此閱讀更多）
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