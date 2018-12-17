特朗普拒親自接受米勒查問　朱利亞尼：除非我死了

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美國「通俄門」調查步伐加快，矛頭迫近白宮。總統特朗普（Donald Trump）及其私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）亦對調查團隊展開新一輪攻擊，表明特朗普不會親自接受「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的查問。

朱利亞尼周日（16日）接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）採訪時表示，米勒在「通俄門」調查中所使用的策略令他「感到厭惡」，包括從前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）處取得認罪協議。

他續指：「特朗普絕不會親自接受米勒團隊的查問。他們（米勒團隊）是個笑話，除非跨過我的屍體，但你知道，我總有死的一天。」

特朗普同日在Twitter貼文表示：「『通俄門』獵巫行動，早在我當選總統之前就以「保險政策」的形式出現，危害我們的國家。調查團隊因為多年前的錯誤陳述、謊言或無關的事情而陷害人。與勾結無關，是民主黨的騙局。」

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（悉尼先驅晨報）

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