美參議院報告：俄羅斯針對非裔美國人做宣傳　助特朗普勝選

美國《紐約時報》周一（17日）引述一份參議院情報委員會的研究報告指，在2016年美國大選期間，俄羅斯針對非裔美國人發動網絡內容，以壓制民主黨選民的投票率，從而幫助特朗普選情。

報告由哥倫比亞大學（Columbia University）、研究所「Canfield Research LLC」以及德州網絡安全公司「New Knowledge」共同負責。他們研究Facebook、Twitter等社交媒體向參議院提交的數據得出有關結論，並指俄國影響美國輿論及分裂當地社會的活動至今仍然活躍。

另外美國《華盛頓郵報》周日（16日）亦引述另一份同樣提交給參議院、由牛津大學「運算宣傳項目」（Computational Propaganda Project）和網絡分析公司「Graphika」撰寫的研究報告，同樣指出俄羅斯透過網絡攻勢，試圖幫助特朗普競選。報告預計會在本周公布。

兩份報告都將茅頭指向俄羅斯內容農場「互聯網研究機構」（Internet Research Agency，IRA） 。這間公司幕後老闆是綽號「普京廚師」（Putin's chef）的俄羅斯商人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。華府早在3月就以涉嫌干預大選為由，針對包括IRA以及普里戈任等5間機構及19人實施制裁。

(綜合報道)