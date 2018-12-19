【客死異鄉】兩歐洲女遊摩洛哥　遭割頸陳屍荒山　3疑犯被捕

無論男士女士背包客，遊訪異地都要特別小心。兩名歐洲女遊客周一（17日）被發現陳屍在摩洛哥圖卜卡勒峰（Mount Toubkal）山腳，頸部有明顯刀傷，懷疑是被割頸致死。當地媒體引述消息指，二人疑似遭人殘忍斬首。當局目前已拘捕3名疑犯，但兇徒行兇動機仍有待調查。

摩洛哥內政部表示，24歲的耶斯佩森（Louisa Vesterager Jespersen）及28歲的尤蘭（Maren Ueland），分別來自丹麥及挪威。兩人12月9日結伴到摩洛哥，打算在當地旅遊一個月，惟二人的遺體其後被發現在圖卜卡勒峰（Mount Toubkal）山腳附近。

女遊摩洛哥遭割頸亡：28歲女死者尤蘭（左）來自挪威，24歲的耶斯佩森（右）則來自丹麥，二人生前均喜愛旅遊。（尤蘭及耶斯佩森Facebook）

女遊摩洛哥遭割頸亡：警方在一個帳篷旁發現二人屍體。（VCG）

當局初步調查懷疑，兩人是因頸部被割傷而死，警方已在馬拉喀什（Marrakesh）拘捕3名疑犯，惟兇徒行兇動機未明。《摩洛哥世界新聞》（Morocco World News）引述一名匿名遊客報道，受害者被發現時疑似遭斬首，但消息未獲證實。

尤蘭的母親向挪威廣播公司（NRK）透露，女兒與耶斯佩森是挪威東南大學（University of South-Eastern Norway）同學，二人結伴前往摩洛哥過聖誕。她強調女兒重視安全，並已在出發前採取許多必要的安全措施。

女遊摩洛哥遭割頸亡：圖為28歲女死者尤蘭2018年6月旅遊照片。（尤蘭Facebook）

翻查Facebook可見，兩名死者都熱愛旅遊，今次亦非二人首次結伴同行。耶斯佩森11月曾在Facebook上詢問有關圖卜卡勒峰的資訊，她的母親接受丹麥媒體訪問時指，曾敦促女兒不要到當地旅行。

圖卜卡勒峰是北非第一高峰，是不少歐洲背包客冬季的旅遊勝地之一。

女遊摩洛哥遭割頸亡：24歲女死者耶斯佩森，生前喜愛旅遊。（耶斯佩森Facebook）

（綜合報道）