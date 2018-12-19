加拿大官方回應查詢：確定第三位公民在華被捕　與另兩位無關

加拿大媒體報道，再有第3名加國公民在中國被拘留，加拿大全球事務部發言人周三（19日）回覆《香港01》表示，知曉再有一名加拿大公民在中國被拘留，官員正向其家屬提供協助。 發言人又指，未有理由相信此事與近來其他加國公民在華被拘的事件有關。

加國媒體《全國郵報》報道再有第3名加拿大公民在華被拘留後，中國外交部發言人華春瑩周三（19日）在例行記者會上回應指「沒聽過」。

《香港01》就此事向加拿大駐中國大使館查詢，使館人員婉拒置評，之後把問題轉交加拿大全球事務部。

加拿大全球事務部回覆指，知曉有加國公民在中國被拘留，政府正在為該位公民的家屬提供協助。發言人又指，由於私隱法規的限制，不能透露更多訊息。

發言人並表示，未有理由相信此事與近來其他加國公民在華被拘留的事件有關。

華為副董事長孟晚舟12月1日在加拿大被捕後獲准保釋，事件引發中國與加拿大兩國關係緊張。事件發生後，有兩名加拿大公民分別在中國被扣查，一人是前外交官康明凱（Michael Kovrig），另一人是商人斯帕弗（Michael Spavor）。

連串事件使中加關係急轉直下。加拿大聯邦政府周一（17日）宣布，暫停在中國推廣旅遊業。