美軍將「全面且迅速」撤離敘利亞　白宮：已開始撤回

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（19日）於Twitter表示已經打敗敘利亞的極端組織ISIS，因此將會撤軍。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）其後指，打擊該組織的行動將進入另一階段。不過美軍撤兵的決定就惹來國內外批評。

桑德斯提到，ISIS在5年前是個在中東非常強大和具威脅的部隊，但美國已經擊敗他們。路透社引述白宮官員消息指，美國駐當地約2000名士兵將於完成最後一個打擊ISIS的任務後離開，預料撤兵需時60至100日。而國務院人員亦在24小時內撤離。

不過國內外都有聲音不認同白宮完全打敗ISIS的說法，特朗普的共和黨友、參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）認為撤軍是個錯誤決定，並指ISIS、伊朗、俄羅斯和敘利亞總統巴沙爾（Bashar al Assad）會視之為勝利，當中「死對頭」伊朗可能因此包裝為美國無力制止德黑蘭勢力擴張。他擔心將來在打擊極端伊斯蘭份子時，可能更難找到伙伴。

美國的傳統盟友英國亦指特朗普作出錯誤決定，國防部助理政務次長埃伍德（Tobias Ellwood）在Twitter留言，指ISIS已演變成其他模式的極端主義，因此認為威脅仍在。另外以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則指會研究有關決定，並保障國家安全。

（路透社）