美起訴兩「中國黑客」　慮及貿易談判　對華制裁力度遜預期

美國司法部周五（21日）刑事指控兩名中國公民與中國國家安全部合作進行黑客活動，滲透45間美國公司和政府機構，竊取知識產權和其他機密資料。 有美國媒體報道，華府擔心貿易談判因此受影響，財政部攔下原擬祭出的金融制裁。美國這一波打擊力度低於華府部分官員預期，引起不滿。

美國司法部召開記者會，宣布起訴中國黑客朱華及張士龍（均為音譯），為天津的「華盈海泰科技發展有限公司」工作，並與天津國安局合作。二人被指控在銀行金融、電訊、生物科技、汽車、醫療保險、採礦等多個行業的公司竊取資料，甚至曾入侵美國海軍，偷走十多萬人的個人資料。

中國外交部發言人華春瑩批評美國的指控是「捏造事實、無中生有」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）發表聲明，指控中國違反2015年「美中網絡協議」承諾，在全球至少12國進行黑客攻擊，竊取商業機密，對美國與全球經濟活動構成威脅。

共享情報資訊的「五眼聯盟」（Five Eyes）中，英國、加拿大、澳洲與新西蘭相繼發表聲明，表示支持美國的行動。

財長「解畫」：與貿易談判無關

《華盛頓郵報》的報道引述多名知情人士透露，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）擔憂影響美中貿易談判進程，在最後關頭攔下金融制裁提議，令打擊力度未如原先預期。

姆努欽接受霍士財經新聞網訪問，顯示不欲將行動與中美貿易談判混為一談，處理手法跟華為高層孟晚舟被捕事件一樣。他說，司法部行動與貿易談判無關，網路安全是談判一部分，但如同對華為的行動也是分開的一樣，這是個別的對話，重點在解決問題。

《華爾街日報》報道，財政部擔心影響進行中的貿易談判，不願擴大制裁範圍，起訴內容未包括因黑客竊取機密而受惠的中國機構，部分官員對此抱怨。

彭博社報道，司法部的起訴行動凸顯美中貿易談判中美方最不滿的部分。雙方判判議題之一，就是中方系統性竊取智慧財產，以及強制技術轉移。