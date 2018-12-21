【加國公民在華被捕】康明凱有匈牙利國籍　領使會面要求尚未獲批

路透社周四（20日）引述消息人士獨家報道，中國上周一（12月10日）拘留的加拿大前外交官、國際危機組織（ICG）東北亞高級顧問康明凱（Michael Kovrig）同時擁有匈牙利國籍。這或會導致事件變得更複雜，可能將歐盟也牽扯進來，令中國所受壓力增加。

加拿大和美國均對康明凱以及另一名加籍男子、商人斯帕弗（Michael Spavor）被捕表示擔憂。康明凱上周一被捕，斯帕弗則在數天後被拘。

加拿大外交官至少與他們各見過一次面，但目前還不清楚他們被關押在哪以及最終是否會被起訴。

路透社引述數名消息人士報道，康明凱也具有匈牙利國籍，這可能讓情況升級，使中國最大貿易夥伴歐盟捲進事件中，讓中國受到更大壓力。

其中兩位消息人士稱，匈牙利駐北京大使館也一直在尋求探訪康明凱。惟其中一人表示，目前還沒有獲批。

第二位消息人士說，匈牙利駐北京大使館將此事視為領事案件（consular case），且已在循正常程序處理。館方也證實尚未獲得批准，讓領事前往探訪。

第三位消息人士說，康明凱20多歲時大部分時間都在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）度過。他在當地參加樂隊並唱歌，教授英語以及在該市一份報章撰稿。

（路透社）