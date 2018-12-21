【加國公民在華被捕】康明凱傳每日接受盤問　禁見律師

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）上周在中國被捕。路透社引述消息人士指，中方拒絕讓康明凱接觸律師，每日早午晚盤問康明凱，又不准夜晚關燈。據指，康明凱目前身體狀況良好，但感到疲倦和受壓。

報道指，康明凱上周一（10日）約下午10時在北京街頭被捕。中國政府兩日後，即上周三（12日）下午4時正式通知加拿大政府。加拿大上周五（14日）獲准派員到警察局探視康明凱，加拿大駐華大使和另外兩名加拿大外交官與康明凱見面約半小時。

康明凱不准保釋，不能接觸律師，家人亦不准前往探訪，甚至領事訪問也只限每月一次。據透露，現時仍未知康明凱被扣押的確實地點，當局每日早午晚盤問康明凱，夜晚也不准關燈。被單獨關押的他目前身體狀況良好，但感到疲倦和受壓，而外表看來身體上沒有受到虐待的迹象。

加拿大廣播公司（CBC）早前引述過去有相同遭遇、在華曾被拘留的高凱文（Kevin Garratt）的意見。他表示中國雖不會真正傷害康明凱和另一名被扣公民斯帕弗（Michael Spavor，前譯托德），但會把他們與外界隔絕，並持續在精神上給予兩人壓力：「中國不會讓他們接觸傳媒，不能尋找律師，我們當時被困一年才能接觸到律師。我們與領事見面時也不能直接討論事件，與外界隔絕起來。」

（路透社）