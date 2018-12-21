特朗普：民主黨若不支持建圍牆撥款　聯邦政府長期關門

美國聯邦政府的局部停擺危機仍未解決。美國總統特朗普周五（21日）在社交網站連發多個貼文，要求民主黨的參議員支持通過臨時撥款法案，否則聯邦政府將要關閉很長一段時間。 他又要求參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）使出「核選項」（Nuclear Option）絕招，即是把通過門檻降至51票。 白宮表示，特朗普將在當地時間周五早上與共和黨參議員會面，商討這個臨時撥款法案。

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018

這個臨時撥款法案包括民主黨人反對的美墨邊境圍牆經費，故此民主黨議員表明反對。

特朗普周五（21日）在Twitter發文表示，若果民主黨員拒絕支持這個法案，聯邦政府就會關門很長一段時間。他指國民不想要開放的邊境，也不想要罪案發生。

Mitch, use the Nuclear Option and get it done! Our Country is counting on you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018

他再發文要求參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）動用「核選項」（Nuclear Option）絕招，並向麥康奈爾表明「我們國家都靠你了。」

此絕招即是把法案的通過門檻降至簡單半數，也就是51票。不過麥康奈爾之前已多次表明，他不會使用此招數。

事實上，這次是美國聯邦政府的局部停擺危機。美國聯邦資金將在當地時間周五（21日）午夜用罄，如果國會參眾兩院無法就臨時撥款法案達成共識，包括國土安全部、司法部、運輸部、內政部及農業部等多個部門或會在聖誕假期前關閉。逾80萬名聯邦政府人員，可能面臨被迫放假，或在無支薪的情況下上班。