特朗普：民主黨若不支持建圍牆撥款　聯邦政府長期關門

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美國聯邦政府的局部停擺危機仍未解決。美國總統特朗普周五（21日）在社交網站連發多個貼文，要求民主黨的參議員支持通過臨時撥款法案，否則聯邦政府將要關閉很長一段時間。

他又要求參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）使出「核選項」（Nuclear Option）絕招，即是把通過門檻降至51票。

白宮表示，特朗普將在當地時間周五早上與共和黨參議員會面，商討這個臨時撥款法案。

這個臨時撥款法案包括民主黨人反對的美墨邊境圍牆經費，故此民主黨議員表明反對。

特朗普周五（21日）在Twitter發文表示，若果民主黨員拒絕支持這個法案，聯邦政府就會關門很長一段時間。他指國民不想要開放的邊境，也不想要罪案發生。

他再發文要求參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）動用「核選項」（Nuclear Option）絕招，並向麥康奈爾表明「我們國家都靠你了。」

此絕招即是把法案的通過門檻降至簡單半數，也就是51票。不過麥康奈爾之前已多次表明，他不會使用此招數。

事實上，這次是美國聯邦政府的局部停擺危機。美國聯邦資金將在當地時間周五（21日）午夜用罄，如果國會參眾兩院無法就臨時撥款法案達成共識，包括國土安全部、司法部、運輸部、內政部及農業部等多個部門或會在聖誕假期前關閉。逾80萬名聯邦政府人員，可能面臨被迫放假，或在無支薪的情況下上班。

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