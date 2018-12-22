【加國公民在華被捕】渥太華首次正式要求中國放人

加拿大首次正式要求中國釋放被拘兩名加拿大人。外長方慧蘭（Chrystia Freeland）周五（12月21日）發聲明，以強烈措辭指中國「任意拘留」（arbitrary detention）3名加拿大人，要求「迅速釋放」他們。美、英及歐盟隨後亦發聲明表示支持。

這是自中國上周一（10日）起接連逮捕3名加拿大公民後，加拿大使用過最強烈的外交語言。