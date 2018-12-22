【加國公民在華被捕】渥太華首次正式要求中國放人

撰文：許懿安
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加拿大首次正式要求中國釋放被拘兩名加拿大人。外長方慧蘭（Chrystia Freeland）周五（12月21日）發聲明，以強烈措辭指中國「任意拘留」（arbitrary detention）3名加拿大人，要求「迅速釋放」他們。美、英及歐盟隨後亦發聲明表示支持。
這是自中國上周一（10日）起接連逮捕3名加拿大公民後，加拿大使用過最強烈的外交語言。
方慧蘭又指出華為副董事長孟晚舟正面對公平、公正及透明的法律程序，強調渥太華不會將事件政治化。
加拿大高層官員稱，渥太華周五（21日）傳召中國駐加大使，表達該國要求。
加拿大應美國要求12月1日拘捕孟晚舟。她從香港飛往墨西哥、在溫哥華過境時被捕。美國指控她向金融機構隱瞞華為以及香港註冊公司星通技術有限公司（Skycom Tech. Co., Limited）涉與伊朗進行貿易。這是違反美國對伊朗的裁決禁令。
孟晚舟被捕後9天內，中國先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），指他們從事危害中國國家安全的活動。第三名加拿大公民麥基弗（Sarah Mclver）周二（18日）亦被證實在中國被拘。中國指她因非法就業問題被地方公安機關處以行政處罰。