中國與加拿大傳正商討遣返在華被拘女子

中國外交部發言人華春瑩周四（20日）證實，加拿大女子麥基弗（Sarah Mclver）因非法就業問題被中國地方公安機關處以行政處罰。加拿大傳媒《全國郵報》引述消息指，中國跟加拿大近日正討論將她遣返回國，若然屬實，相信會有助緩和中加兩國緊張關係。

《全國郵報》引述消息指，中國跟加拿大近日正討論將遭行政拘留的麥基弗遣返回加國，或有助緩和兩國緊張關係。（facebook截圖）

華春瑩周四強調麥基弗被拘留，事件跟此前兩名被捕加人涉嫌危害中國國家安全的情況不同，並指中方和加方領溝通順暢。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（19日）亦確認最新一名的被捕人士為女性，並強調與中國國家安全無關。

《全國郵報》引述消息人士指，麥基弗受到良好待遇，並且可能在未來數星期獲安排返國。

彭博社引述加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人指，加方領事人員正為麥基弗家人提供協助，但就未有確認遣返事宜。

報道又指麥基弗曾經在韓國及馬來西亞教書，2018年初則前往中國執教。據報她抵埗後發現準備任職的教職空缺已被其他人填補，其後被安排到其他城市教書。

華為副董事長孟晚舟12月1日在加拿大被捕後獲准保釋，事後有兩名加拿大公民分別在中國被扣查，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。連串事件令中加關係變僵。

（綜合報道）