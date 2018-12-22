英國城堡衛兵都穿黃背心　罷工抗議退休金改革

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英國公務員工會（PCS）一班成員周五（21日）在倫敦塔（Tower of London）、漢普頓宮（Hampton Court Palace）以及肯辛頓宮（Kensington Palace）發起3小時罷工，他們不滿當局更改城堡衛兵的退休金制度，部分人更穿上黃背心抗議，仿效法國的反政府示威運動。

這次衛兵罷工是過去55年以來首次，他們抗議管理上述三個倫敦地標的組織Historic Royal Palaces（HRP）更改衛兵的退休金制度。英國總工會（GMB）表示，約120名衛兵的福利將會變差。

GMB將於2019年1月8日發起24小時罷工，英國公務員工會則正計劃於12月28日及2019年1月2日舉行進一步的3小時罷工行動。

GMB地區組織者安斯利（Michael Ainsley）在聲明中譴責僱主HRP，GMB成員瑟沃特卡先生（Mr Serwotka）指出，舊退休金制度有助挽留員工，向公眾提供一流服務。

HRP執行長巴恩斯（John Barnes）表示已作出巨大讓步，並對發生今次工業行動感到失望，又指HRP不會改變決定。

俗稱「食牛肉者」（beefeater）的衛兵於16世紀已開始看守倫敦塔及看管王室珠寶，有說法指因為他們的薪酬部分以牛肉代替，所以有這個稱呼。

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（路透社／Sky News）

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