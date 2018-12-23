印尼海嘯增至168死745傷　至少30人失蹤

印尼西部巽他海峽（Sunda Strait）沿岸上周六（22日）晚遭海嘯沖擊，死亡人數增至168人、745人受傷，數百間房屋嚴重受損。

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）周日（22日）表示，位於爪哇島（Java）和蘇門答臘島（Sumatra）之間的巽他海峽沿岸地區上周六晚上9時30分受海嘯襲擊。海嘯導致至少168死、745人受傷，另有30人下落不明。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）亦發表聲明稱，包括板底蘭（Pandeglang）、西冷（Serang）、南榜省（South Lampung）在內的沿岸地區受到海嘯襲擊。

BNPB發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示：「海嘯是由喀拉喀托火山活動和潮汐引起的海底山泥傾瀉所致。」

印尼西部巽他海峽12月22日遭海嘯衝擊，釀成多人死傷。國家減災署認為，海嘯並非由地震引起，而是由附近的喀拉喀托火山活動所引發的。（Twitter／印尼國家減災署發言人蘇托波）

事發當時，與家人在爪哇島渡假的挪威籍攝影師安德森（Oystein Lund Andersen）正在海灘上拍攝著名的喀拉喀托火山。他在Facebook貼文稱：「突然，我看到一個大浪向我襲來。我不得不趕緊跑，因為海浪已越過海灘至陸地15至20米的地方。而下一個浪頭直接湧進我住的酒店，掀翻路邊的汽車。」

他續指，自己與家人已疏散至地勢較高的村落，並得到當地人的照顧。安德森表示，當局認為今次海嘯是由喀拉喀托火山活動所引致，對當地基礎設施造成巨大破壞。

Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2018年12月22日

（路透社）