特朗普取消渡假應對政府停擺　彭斯與舒默會面提出新方案

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美國聯邦政府停擺第一日（12月22日），總統特朗普（Donald Trump）取消在佛羅里達州休假計劃，留在白宮與民主黨就臨時撥款議案是否包括邊境圍牆進行磋商。特朗普重申要改善美墨邊境保安，惟雙方均未有讓步跡象。

特朗普上周六（22日）下午與多名共和黨議員會面後，於Twitter貼文強調要改善美墨邊境保安，防止邊界非法活動。有份參與會議的共和黨議員謝爾比（Richard Shelby）表示，特朗普與民主黨現階段很難馬上就臨時撥款議案達成協議。

為打破撥款僵局，副總統彭斯（Mike Pence）上周六（22日）下午與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）會晤，但兩人達成共識的機會甚微。

舒默發言人表示：「副總統前來討論，並提出一個新方案。不幸的是，雙方仍有很大分歧。」美國廣播公司（ABC）引述匿名消息人士稱，彭斯提出將興建美墨圍牆的預算從50億美元（約390億港元）降低至21億美元（約164億港元）。

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（路透社）

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