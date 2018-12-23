印尼海嘯破壞力強　或因火山爆發致海底塌泥兼滿月潮漲

印尼西部巽他海峽（Sunda Strait）沿岸上周六（22日）晚遭海嘯侵襲，造成嚴重傷亡，當局估計主因是「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）爆發導致海底塌泥，加上正值滿月漲潮所致。

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）形容，火山爆發導致海嘯的情況罕見，且「喀拉喀托之子」火山的爆發規模不大，故今次未有任何顯著跡象提示海嘯即將來臨。他指當局仍需進一步調查以確認海嘯成因。

儘管情況相對罕見，但據國際海嘯信息中心指出，海底火山爆發確是有可能引發海嘯，因為這會導致水位突然移動或海底斜坡塌泥。英國廣播公司（BBC）引述火山學家菲尼克斯（Jess Phoenix）指，由於「喀拉喀托之子」火山有一部分處於水中，因此爆發不但引致海底塌泥，亦會推動海水移動。

此外，事發當晚正值滿月，出現大潮漲現象，令海嘯捲起的海浪更加巨大，造成的破壞力更強。

印尼海嘯研究中心聯合創辦人兼喀拉喀托火山專家Gegar Prasetya則稱，今次海嘯高度僅1米左右，但問題是民眾大多傾向於海岸線興建房屋，導致傷亡嚴重。

「喀拉喀托之子」是喀拉喀托火山（Krakatau）1883年爆發後出現的破火山口，1927年冒出海面成為火山島，目前處於高度活躍狀態。

（綜合報道）