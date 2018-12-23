土耳其稱接手打擊ISIS　重兵進駐敘利亞邊境動機惹爭議

美國總統特朗普（Donald Trump）12月14日與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通電話，期間前者突然宣布美軍從敘利亞全面撤出。 埃爾多安上周五（21日）接着表示，將接替美軍打擊極端組織ISIS，宣稱會押後攻打庫爾德族民兵的計劃。他們在周日調派大型武器前往土敘邊境。惟外界不免心存疑慮，猜測他是否趁機打擊盤踞當地的庫爾德武裝。

美聯社引述2名美方官員和1名土耳其官員表示，特朗普在通電期間突然同意自敘利亞撤軍，與高級顧問的建議相悖，令內閣和議員震驚。

特朗普與埃爾多安通話 突然決定撤軍

埃爾多安在通話時稱，既然ISIS的控制區只剩全盛時間的1%，不明白美軍留在敘利亞有何作用。

國家安全顧問博爾頓（John Bolton）表示，整個國安團隊皆同意要確保ISIS需要被徹底打敗，而只是拿走佔領地並不足夠。

官員稱，特朗普不但沒被說服，更馬上稱會自敘國撤軍。消息稱，此說法還令埃爾多安措手不及，也開腔提醒特朗普不要倉促撤兵。

美軍撤出敘利亞：美聯社報道指特朗普與埃爾多安通電期間，決定自敘利亞撤軍。（美聯社）

安卡拉或借消滅ISIS之名 攻打庫族武裝

通話過後，埃爾多安宣布土耳其將動員對抗ISIS在敘的殘餘勢力，並暫時擱置攻打敘國東北部的庫爾德族武裝份子。路透社報道指，是美國政策「急轉彎」，導致土耳其有以上舉措。

埃爾多安一向視庫爾德族為眼中釘，他把國內爭取自治的庫爾德工人黨（PKK）列為恐怖組織，至於被指與PKK關係千絲萬縷的「人民保護部隊」（YPG）亦自然是安卡拉政府的打擊對象。埃爾多安在12月12日便揚言，將發起軍事行動剷除YPG。

在特朗普親自確認美軍撤出後，埃爾多安忽然改口，稱要優先動員打擊ISIS。土耳其之後調動軍備至敘國邊境集結，但部分軍備卻相當接近庫族人據點。這不禁令外界質疑，埃爾多安是否希望利用美軍撤兵的時機、借消滅ISIS之名，同時攻打庫族武裝份子。

美軍撤出敘利亞：埃爾多安12月12日曾宣布要向敘利亞境內的庫族「人民保護部隊」發動攻勢，但其後決定暫緩計劃。圖為敘利亞北部城市科巴尼（Kobani）的人民保護隊成員。（美聯社）

土耳其調動軍隊 用意未能證實

土耳其多安通訊社（Demiroren News Agency）周日報道，土耳其正調動大批重型武器，運到接壤敘利亞邊境地區基利斯（Kilis），包括100輛軍車和坦克，並運載榴彈砲、機關槍和突擊隊等。

部分軍備則運送至另一地區埃爾貝伊利（Elbeyli），該處距離敘利亞東北部的庫族自治區重鎮曼比季（Manbij）僅45公里，此處亦是過往美軍據點之一。埃爾多安12月12日曾宣布將要對該區發起進攻，藉以消滅人民保護部隊。

路透社報道指，暫未能證實土耳其調動軍備的原因，安卡拉當局亦未有回應。

（路透社／美聯社）