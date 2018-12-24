【印尼海嘯】衛星圖像捕捉火山山崩　海水移位或為海嘯肇因

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（12月22日）發生海嘯，當地人雖已知道「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatau）爆發，卻難以預視它的山體部分崩塌會導致如此規模的海嘯，結果導致附近幾個沿岸城市及鄉村多人因走避不及而死亡。 路透社引述科學家周一（24日）發表意見，稱基於衛星圖片以及現有資料，相信是火山部分山體崩塌引發海嘯。

路透社引述科學家周一（24日）發表意見，稱基於衛星圖片以及現在資料，相信是火山部分山體崩塌引發海嘯。

歐洲太空總署（European Space Agency）的Sentinel-1衛星拍得圖片，顯示火山南側一大部分滑入海中。」

新西蘭地質與核科學研究所地震學家泰勒奧福德（Sam Taylor-Offord）指出，水底山泥傾瀉是解釋這次海嘯成因的、領先的理論：「當那片土地推進海洋時……它會令海洋表面發生移位，導致垂直移位，繼而引發海嘯。」他補充說，由於缺乏數據以及未能做現場視察，無法確定這套理論。

路透社引述科學家的意見，指出是次海嘯由火山而非地震引發，或是為何沒有海嘯警報發出的原因。沿岸的居民也指出，在3米高的海嘯湧到岸邊之前，他們沒有看到或感覺到任何警告訊號，例如地震或岸邊海水退卻。

新西蘭eCoast Marine Consulting公司的海岸工程專家博雷羅（Jose Borrero）指出，山泥傾瀉引發的海嘯有很多變數。產生波浪是需要一些因素「最佳組合」，包泥石墜落的速度與量，以及它們落入海中的深度。

（路透社）