美防長馬蒂斯已簽署美國撤軍敘利亞命令

美國防部發言人周日（23日）告訴美國霍士新聞網絡，將離職的國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）已簽署命令，讓美國在未來數周從敘利亞撤出。 國防部發言人周一（24日）通過電郵告訴路透社，馬蒂斯是在總統特朗普周日宣布代國防部長人選後簽署命令。 國防部官員以行動安全為由，拒絕論及撤軍時間表。

美國總統特朗普（Donald Trump）周日宣布，副國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）2019年1月1日起將暫代國防部長職務。這意味著原定2019年2月底離職的現任國防部長馬蒂斯將提早兩個月離職。

現年64歲的沙納漢將升任為署理國防部長，特朗普於Twitter讚揚他出任副國防部長及在波音公司任職期間表現出色。沙納漢2017年7月才加入國防部，成為副國防部長，負責國防部的內部管理，此前並無軍事、外交經驗。他的署位安排似乎代表了特朗普的「商人治軍」趨向，讓國防部與美國的軍事工業走得更為密切。

特朗普周日也在Twitter推文，指自己剛與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通電話，討論ISIS和兩國在敘利亞的共同行動，他強調美軍將會有協調且緩慢地撤出當地。

（綜合報道）