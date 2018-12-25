《紙牌屋》影帝奇雲史柏西涉性侵18歲少年　美國麻省正式檢控

捲入性侵醜聞的奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）被正式起訴。美國麻省的地方檢察官周一（24日）發聲明指，他涉嫌性侵犯一名18歲少年遭控。他下周五（1月7日）將出庭應訊。他隨後上載「申辯」片段上網，強調自己沒做過。

涉案男事主是前新聞女主播烏魯（Heather Unruh）的兒子。烏魯在2017年11月召開記者會，指控奇雲史柏西2016年7月在麻省一間餐廳伸手抓其兒子的下體。她兒子當年是18歲。烏魯指兒子後來趁史柏西去洗手間時逃走，但因為感到尷尬而未有即時報警。

現年59歲的史柏西是兩屆奧斯卡得獎演員，近年因演出著名美劇《紙牌屋》而廣為人熟悉。不過自性侵醜聞傳出之後，《紙牌屋》製作公司Neflix已經將他解僱。

史柏西周一打破年多以來的沉默，上載3分鐘的自辯短片。片中的他以《紙牌屋》角色安德伍德（Frank Underwood）的聲線道出，指不會為自己沒有做過的事，付出任何代價，又說很快大家就會知道全部真相。

史柏西面臨性侵指控不止這一宗。憑百老匯歌舞劇《Rent》成名、現年46歲的的男星Anthony Rapp是第一個走出來指控被史柏西侵犯的人。

▼奇雲史柏西以《紙牌屋》角色「上身」，發表自辯片段。

（美聯社）