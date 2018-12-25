華府持續停擺　美國農夫貿易戰補貼恐受影響

美國農業部（Department of Agriculture）上周五（21日）表示，如果聯邦政府持續暫停運作，政府對美國農夫提供的部分貿易救濟援助將於下周起暫時停止。

美國國會因總統特朗普（Donald Trump）提出的50億美元（約390億港元）墨西哥邊境圍牆撥款爭持不下，這導致聯邦政府局部關閉，並且已踏入第3日。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，特朗普政府7月時公布了120億美元（約936億港元）的緊急救濟方案。當中被稱為市場促進計劃佔了96億美元，是為了直接向農民派發資金，紓緩他們因受中國和別國施加報復性貿易關稅的影響。受惠產品包括大豆、粟米和棉花等等，當中大豆農更獲得高達72億元（約561億港元）的補貼。

華府停擺：特朗普12月17日通過了對農民的第二輪補貼援助，但沒有透露金額。（路透社）

美國農業部表示，政府停擺期間，各項援助計劃「將不會繼續或有序地停止」，當中包括直接補貼和農夫借貸。報道又指，農業部的部分鄉郊開發計劃和世界農業供應（World Agricultural Supply）等報告的發布將同時受影響。

農業部上周五亦公布了「第二和最終輪的貿易緩和補貼」，農民需在2019年1月15日前登記。而特朗普則於21日簽署了高達8670億美元（約6.7萬億港元）的農業改進法案。

↓↓↓特朗普在簽署法案簽前，在Twitter分享自己在2006年扮演農民的片段↓↓↓

Farm Bill signing in 15 minutes! #Emmys #TBT pic.twitter.com/KtSS17xvIn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月20日

（消費者新聞與商業頻道）