美撥法案辯論因總統堅持建牆鬧僵　政部局部停擺延至聖誕節後

美國聯邦政府當地時間上周六（22日）午夜起起局部停擺，總統特朗普（Donald Trump）取消休假，與民主黨方面討論美墨邊境圍牆撥款議案，惟雙方談判膠着。參眾兩院不少議員眼見此情況，決定離開華府返家過聖誕。

特朗普在Twitter發文指自己正在白宮努力工作，並與民主黨方面談判，但警告討論將會很漫長。副總統彭斯（Mike Pence）和候任白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）上周六下午則與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）磋商。

美國廣播公司（ABC News）引述消息稱，彭斯建議把原本50億美元（約390億港元）的圍牆撥款降至21億美元（約163億港元）。惟舒默發言人表示雙方意見分歧仍大，反映就預算法案達成共識以解除政府局部停擺情況，實在未見曙光。

I am in the White House, working hard. News reports concerning the Shutdown and Syria are mostly FAKE. We are negotiating with the Democrats on desperately needed Border Security (Gangs, Drugs, Human Trafficking & more) but it could be a long stay. On Syria, we were originally... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月22日

參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，參院將於周一（24日）起進入「形式議事期」（pro forma session），下次會議訂於周四（27日）召開。

他表示，一旦討論有突破便會召回議員，但指參院直至周四都不會進行立法程序，而聯邦政府局部的停擺亦最少會持續到當天。這意味一眾參議員可在休會期間回家過聖誕。

美國聯邦政府局部停擺：參議院多數黨領袖麥康奈爾宣布參院直至12月27日前都不會復會。（路透社）

議員變相獲4日假期

眾院民主黨黨鞭霍耶（Steny Hoyer）稱，不值得花時間預計總統會做什麼。他指由於參院還在討論，他將會到馬里蘭州觀看籃球比賽。

共和黨眾議員辛普森（Mike Simpson）則強調，除非參院有進展，否則眾院無事可做，而他計劃飛到愛達荷州，「在座每位都準備離開，我們就好像有4日假期——周末、平安夜和聖誕節」。

在政府停擺期間，包括國土安全部和司法部等部門被迫關閉，約40萬政府員工被迫無糧出但照開工，有約38萬人需放無薪假。涉及民生事務如郵政服務及社會保障等服務仍如常提供。

（綜合報道）