日航再道歉　46歲空姐被揭執勤時偷飲香檳

日本航空公司（JAL）繼11月一名副機師工作期間被揭體內酒精含量超標後，日航周二（25日）舉行記者會，公布一名46歲空姐執勤時被驗出體內有酒精含量，相信她是在向乘客送餐時，躲進廁所偷偷飲香檳。 共同社報道，機組人員發現此事後，已在航班飛行中途要求她停止職務。

日航公布調查指出，事件發生於12月17日一班從日本成田機場飛往美國夏威夷檀香山的客機。

共同社報道，當時有最少3名空中服務員指她身上有酒氣，他們又察覺該名空姐頻繁出入廁所，而廚房垃圾筒內亦發現1枝170毫升、但不是供客人飲用的香檳空瓶。

她在起飛前的酒精呼氣測試中，沒有錄得體內有酒精含量，但在事件發生後的2次酒精呼氣測試，則檢測到最高酒值為0.15毫克。若以日航為飛機師所定立的0.1毫克標準計算，她屬於酒精「超標」。

空姐曾否認飲酒 辯稱用過漱口水

該空姐當時一直否認飲酒，辯稱自己是使用了漱口水，才會被驗到有酒精。調查又發現，她曾於11月一班由檀香山飛往成田的航班上被懷疑飲酒，但她被質問時否認，僅收到口頭警告。

日航管理層就事件道歉，並會懲戒涉事空姐，今後亦會加強在機內向機組人員作酒精測試。

這次並非日航首次揭發員工執勤時飲酒，公司一名42歲副機師實川克敏10月時在英國執勤前的檢查中，被驗出體內酒精含量超出當地標準10倍，最終被英國法院裁定判監10個月。

（共同社／朝日新聞）