特朗普到訪伊拉克慰問美軍　表明無意撤走當地兵力

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（26日）突然訪問伊拉克，慰問駐當地美軍，是他上任兩年以來首次踏足當地。

路透社指，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、數名隨從和特勤局人員乘坐空軍一號專機，由華盛頓飛往伊拉克巴格達阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base），並預計在基地內逗留三小時。

今次亦是他公布由敘利亞撒軍後現身中東，他在抵達伊拉克時，為撤出敘利亞一事解畫，認為很多人都希望他改變主意，但他始終認為有如此需要。不過特朗普強調現階段沒計劃撤走駐伊美軍，認為如果美國希望對敘利亞採取行動，可以利用巴格達的美軍基地作為據點。

另外國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）因與特朗普意見不合而在新年離任，特朗普表示現時無需急於提名繼任人選，指副國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）或署任防長一段長時間。

特朗普離開伊拉克後，將飛往德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base），並與當地美軍會面後才返回華盛頓。

美國總統特朗普在拆禮物日（26日）突然到訪伊拉克巴格達，與駐當地美軍會面。他表示華府無意由當地撤軍，並可能視巴格達為對敘利亞行動的據點。（路透社）

（路透社）