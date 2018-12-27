伊拉克政黨批特朗普到訪是侵犯主權　總理未決定會否訪美

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（26日）突然到訪伊拉克，為當地美軍帶來驚喜。不過此舉則惹來當地政界不滿，有政黨批評伊拉克淪為美國其中一個州份。而總統府則表示不能與白宮達成協議，因此未能舉行會面，現時亦不肯定是否訪問華盛頓。

特朗普在事先沒公布的情況下，與第一夫人梅拉尼婭乘坐空軍一號專機飛抵巴格達，慰問一眾美軍士兵。但當地國會其中一個主要政黨改革聯盟（Islah）領袖Sabah al-Saidi 指對方此行完全是侵犯伊拉克主權，又指美國佔領伊拉克的日子已經完結，認為特朗普來訪就好像將伊拉克當成美國的其中一個州份。Sabah表示將會要求國會舉行緊急會議，商討有關事件。

另外，特朗普原定在巴格達短暫停留期間與伊拉克總理阿卜杜勒邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）會面，但總統府的聲明指雙方未能就會面安排達成共識，因此兩人最終透過電話舉行會談，談及當地保安及美軍撤出敘利亞等問題。白宮方面則指，由於安全方面及通知時間等問題，令會面無法成事。

總理府發言人又提到，雙方提出邀請互訪，但未知阿卜杜勒邁赫迪是否接受邀請，而白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則指阿卜杜勒邁赫迪已經答應訪美。

（美聯社／華盛頓郵報）