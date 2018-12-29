美政府停擺無糧出　 人事管理局發信件範本　教苦主求房東通融

美國聯邦政府局部停擺，影響逾80萬公務員暫時「無糧出」，部分人甚至擔心將無力支付房租、貸款和信用卡等開支。人事管理局（Office of Personnel Management）周四（27日）「貼心地」教受影響僱員寫信給房東、按揭公司和信用卡公司，商討延遲繳費的事宜。

人事管理局在Twitter上提供「講數教學」。根據指引，當局建議聯邦僱員在寫信前應打電話給房東、房貸公司或信用卡公司，先用有效率的方法商議未來的繳費安排，再以書面方式確認雙方的共識。

當局又提醒，信要直接寄給跟你通話的人。信中須寫上自己的電話、地址、銀行戶口號碼等資料，並且確保自己有影印、保留副本。

指引亦附上三封分別寫給房東、房貸公司和信用卡公司的信件樣本。其中寫給房東的信提到，員工或者可以提出用維修服務，如油漆或木工工作，換取減免租金。當局又建議，員工可向私人律師尋求法律意見。

先不說他們倘若照辦，也許只會落得被拒絕或奚落的下場，對於一些連交租和「開飯」都出現問題的人來說，政府「溫提」他們僱用律師的說法就更可笑了。

當局推出這些「教學」的目的，是協助估計多達80萬名受聯邦政府局部停擺影響的職員。由於美國參眾兩院無法就政府臨時撥款議案達成共識，一些部門賬面上欠缺經費繼續營運，導致他們在被迫停工，或在沒有支薪的情況下上班。

Feds, here are sample letters you may use as a guide when working with your creditors during this furlough. If you need legal advice please consult with your personal attorney. https://t.co/t6h6OzALsS — OPM (@USOPM) 2018年12月27日

▼想看美政府教人怎寫信跟債權人「談判」，請點擊放大觀看信件樣版：

政府停擺影響到逾80萬公務員將暫時「無糧出」，但停擺對一班外判工人影響更大。他們由外判商支薪，並不享有公務員的保障，即使政府後來恢復運作，他們也未必能補領停擺期間損失的薪金。

（今日美國報／Mother Jones）