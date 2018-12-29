埃及旅遊巴炸彈襲擊　目的地胡夫金字塔　國家吸客生招牌之一

埃及一批越南遊客周五（28日）去當地著名景點吉薩金字塔觀光，途中遇到炸彈襲擊，導致多人死傷。他們出事前乘車前往的目的地，是有4500年歷史、位於吉薩的三座金字塔。當中最大的胡夫金字塔（Great Pyramid of Giza），被列入世界古代七大奇蹟之一。 它每年吸引無數遊客慕名而至，除因其建築宏偉，還有它深藏眾多未解的歷史之謎。

《國家地理雜誌》引述古文物學家馬尼埃利安（Peter Der Manuelian）指出，很多人以為它純粹只是墓地建築群，其實裏面還有許多雕刻、圖畫，揭露幾千年前古埃及人的生活。「這不僅是關於埃及人如何死亡，亦都展示他們如何生活。」

古埃及法老胡夫（Khufu）在大約公元前2550年開始第一座吉薩金字塔項目，作為日後權貴死後長眠之所。而最大的胡夫金字塔高達147米，估計用了230萬塊石塊建造而成。吉薩金字塔還包括另外兩座體積較少的塔。

科學家一直未能確定古埃及人究竟如何建成它們。《國家地理雜誌》指出，目前從出土文物中可以推測到的是，這批工人都是吃得飽的高技術勞工。他們非常有組織、資源充沛，並指這似是一個全國性的大型項目，旨在當時展示國力及財富。

埃及吉薩金字塔是當地著名景點，美國第一夫人梅拉尼婭10月到訪當地時亦有到訪，並在金字塔前留影。（VCG）

風光雖好危機隱伏 中國警告公民慎往

中國駐埃及大使館2018年1月16日發出公告，稱鑑於當地處於緊急狀態，呼籲中國公民赴埃及旅遊時需注意安全，避免單獨行動。

埃及自2017年4月宣布全國緊急狀態令，並數次延長生效期。2018年10月，埃及當局再延長全國緊急狀態3個月。

中國駐埃及大使館公告內文提醒中國遊客暫勿前往除沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）之外的西奈半島，包括黑白沙漠在內的吉薩省拜哈里耶地區，還有該國偏遠地區或非正規旅遊景區。

香港保安局已就埃及發出紅色旅遊警示，呼籲計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前往，例如到當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢、注意安全，避開示威或人群聚集的地方。文中亦指出市民不應前赴西奈半島。

（綜合報道）