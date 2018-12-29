印度大擲450億盧比援助不丹　分析指為了抗衡中國

不丹總理希林（Lotay Tsherin）周四（27日）起一連三天訪問印度，他周五（28日）與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面後，印度宣布將提供不丹450億盧比（約50.39億港元）財政援助，以支持水力發電等多項基建。分析認為印度此舉或是為了抗衡中國。

報道指，印度給予450億盧比金援，將用來支持希林提出的第12個5年計劃，用在包括水電等許多基礎設施。

印度外交部聲明指，莫迪表示印度與不丹在水電方面合作，是雙邊關係的關鍵領域。他並指兩國在曼德丘（Mangdechhu）的水力發電廠項目快將完成。

這次訪問印度是希林10月當選總理後首次外訪，他指目的在於更進一步提升兩國關係。他又說，印度援助不丹開發的水電廠計劃，還有很長的路要走。

印度投資不丹水電廠 四分之三電力供應印度

印度先前已在不丹投資興建3個水電廠項目，總發電容量達1416百萬瓦特（MW），都已投入營運，其中約四分之三的電力輸往印度，剩餘電力供應不丹境內。

不丹地處中國和印度兩大鄰國之間，傳統上靠攏印度，而不丹還積欠大筆外債，主要債權國是印度。印度與中國2017年於洞朗地區發生軍事對峙事件，而洞朗是中國和不丹有主權爭議的地區，印度軍方以應不丹要求為由而派兵介入。

中央社指出，在中國透過「一帶一路」計劃積極影響南亞國家之後，印度為抗衡中國，也以「鄰國優先」政策加強對鄰國援助，不丹也是其中「受惠國」之一。

（中央社／印度時報）