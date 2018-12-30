加拿大男子走私毒品上訴案重審　加國：續向當事人提供領事協助

遼寧省高級人民法院刑事審判第二庭上周六（29日）審理加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私毒品罪上訴一案，裁定將案件發還原審法院重審。加拿大政府發表聲明指，外交部會繼續向謝倫伯格及家屬提供領事協助。

加拿大外交部發聲明指出，當局過去幾年一直跟進事件，會繼續向謝倫伯格及家屬提供領事協助，但未有提及其他細節。

遼寧省高級人民法院上周六（29日）開庭審理，檢方提出，據正在查證的線索顯示，被告謝倫伯格極有可能參與了有組織的國際販毒活動，在走私毒品犯罪過程中起重要作用，一審法院認定其為從犯和犯罪未遂並從輕處罰明顯不當，建議發回重新審判。目前未知何時重審。

中國與加拿大近日關係緊張，渥太華12月1日應美國要求，拘捕在溫哥華過境的華為副董事長孟晚舟，引發兩國外交風波，孟晚舟目前獲准保釋候審。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）隨後被指涉嫌從事危害中國國家安全活動，在中國被捕。另一名加籍女教師麥克弗（Sarah Mclver）被指非法就業，遭公安部門行政拘留。不過加拿大政府上周五（28日）證實，她已經獲釋返國。

（路透社）