阿聯酋救援直升機失事　4人死亡

阿聯酋當地時間周六（29日）一架救援直升機在哈伊馬角（Ras al-Khaimah）執行任務時不幸墜機，4名機組人員全部喪生。

這架直升機於當地時間下午5時55分在阿聯酋最高的山峰Jebel Jais墜毀。《阿拉伯新聞報》（Arab News）在Twitter上現場直播，直升機在空中垂直向下旋轉超過4次後掉進山谷。它墜落至地面時發生爆炸，引發大火並冒出濃濃黑煙。

#UAE's National Research and Rescue Center (@NCEMAUAE) is searching for the bodies of 4 people killed in a helicopter crash in #rasalkhaimah near the world's largest #zipline in #jebeljaishttps://t.co/EotGook3uO pic.twitter.com/HkrLmswf0Q — Arab News (@arabnews) 2018年12月29日

當地一名官員指出，這架來自國家搜救署的直升機正在執行救援任務，出事前正前往接載一名受傷男子，但飛機在抵達目的地前就意外墜毀。死者包括3名阿聯酋人和1名外國人。當局下令對事件進行緊急調查。

（美聯社／阿拉伯新聞報）