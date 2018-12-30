阿聯酋救援直升機失事　4人死亡

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阿聯酋當地時間周六（29日）一架救援直升機在哈伊馬角（Ras al-Khaimah）執行任務時不幸墜機，4名機組人員全部喪生。

這架直升機於當地時間下午5時55分在阿聯酋最高的山峰Jebel Jais墜毀。《阿拉伯新聞報》（Arab News）在Twitter上現場直播，直升機在空中垂直向下旋轉超過4次後掉進山谷。它墜落至地面時發生爆炸，引發大火並冒出濃濃黑煙。

當地一名官員指出，這架來自國家搜救署的直升機正在執行救援任務，出事前正前往接載一名受傷男子，但飛機在抵達目的地前就意外墜毀。死者包括3名阿聯酋人和1名外國人。當局下令對事件進行緊急調查。

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（美聯社／阿拉伯新聞報）

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