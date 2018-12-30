金正恩將發表元旦賀辭　評論美朝關係成焦點

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再過兩天就是新年，朝鮮鮮領袖金正恩料會發表新年賀辭。他在2018元旦演說中向韓國示好，為韓朝與美朝關係帶來良好進展。來到2019年，他會否給國際社會拋出「變幻球」？從其在新年前夕向韓國總統文在寅發信看來，前景相當令人期待。

金正恩2018年1月1日發表新年賀辭，指平壤政府已完成國家核武力建設的歷史大業，警告發射核武的按鈕就在他的桌面，而整個美國大陸都在朝鮮的核武射程範圍內。他對美國發出如此不留情面的警告，令人擔心美朝關係走向。

在朝鮮參與2月在韓國平昌舉行的冬季奧運會後，韓朝關係進一步解凍。韓國總統文在寅與金正恩4月舉行「文金會」，之後促成6月的「特金會」。惟踏入七、八月，美朝關係進展拖沓，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪韓行程一度被叫停

此後一段期間，不時有朝鮮疑似繼續發展武器的新聞出現華府則在堅稱在朝鮮棄核前，不會解除朝鮮的制裁美國指摘平壤政府侵犯人權，包括勞動黨中央委員會副委員長崔龍海在內的3名高官被制裁。此舉令平壞生氣，通過官方媒體指美國挑釁。

來到2018年快將終結時，外界看到美朝互動與以往不太一樣的地方。例如朝鮮批評美國時，不再對特朗普指名道姓，甚至表示稱讚。評論會將美朝關係僵持的責任，蓬佩奧或其他官員身上。特朗普12月2日表示，2019年一月或二月與金正恩舉行第二次峰會。這樣擔心美朝關係的輿論都鬆一口氣。

人們對金正恩2019年元旦賀辭最關注的地方，應是他會怎樣發表對美朝及韓朝關係的看法。韓聯社引述專家報道，他為免挑釁美國以及讓美朝談到擺脫停滯不前的狀況，料不會發表強硬言論，而是呼籲美國盡快履行雙方在新加坡「特金會」達成的協議，並要求撤銷對針對平壤政府的制裁，讓朝鮮能繼續發展經濟。

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