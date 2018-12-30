金正恩將發表元旦賀辭　評論美朝關係成焦點

再過兩天就是新年，朝鮮鮮領袖金正恩料會發表新年賀辭。他在2018元旦演說中向韓國示好，為韓朝與美朝關係帶來良好進展。來到2019年，他會否給國際社會拋出「變幻球」？從其在新年前夕向韓國總統文在寅發信看來，前景相當令人期待。

金正恩2018年1月1日發表新年賀辭，指平壤政府已完成國家核武力建設的歷史大業，警告發射核武的按鈕就在他的桌面，而整個美國大陸都在朝鮮的核武射程範圍內。他對美國發出如此不留情面的警告，令人擔心美朝關係走向。

在朝鮮參與2月在韓國平昌舉行的冬季奧運會後，韓朝關係進一步解凍。韓國總統文在寅與金正恩4月舉行「文金會」，之後促成6月的「特金會」。惟踏入七、八月，美朝關係進展拖沓，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪韓行程一度被叫停。

此後一段期間，不時有朝鮮疑似繼續發展武器的新聞出現。華府則在堅稱在朝鮮棄核前，不會解除朝鮮的制裁。美國指摘平壤政府侵犯人權，包括勞動黨中央委員會副委員長崔龍海在內的3名高官被制裁。此舉令平壞生氣，通過官方媒體指美國挑釁。

來到2018年快將終結時，外界看到美朝互動與以往不太一樣的地方。例如朝鮮批評美國時，不再對特朗普指名道姓，甚至表示稱讚。評論會將美朝關係僵持的責任，蓬佩奧或其他官員身上。特朗普12月2日表示，2019年一月或二月與金正恩舉行第二次峰會。這樣擔心美朝關係的輿論都鬆一口氣。

人們對金正恩2019年元旦賀辭最關注的地方，應是他會怎樣發表對美朝及韓朝關係的看法。韓聯社引述專家報道，他為免挑釁美國以及讓美朝談到擺脫停滯不前的狀況，料不會發表強硬言論，而是呼籲美國盡快履行雙方在新加坡「特金會」達成的協議，並要求撤銷對針對平壤政府的制裁，讓朝鮮能繼續發展經濟。