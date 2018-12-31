剛果總統大選被指舞弊　民眾上街示威爆發衝突　最少2死

非洲剛果民主共和國（DR Congo）周日（30日）舉行總統選舉，但東部地區的投票懷疑有舞弊情況，結果民眾抗議演變成衝突，消息指一名警員和一名平民在事件中死亡。

當地東部南基伍省（South Kivu）的政客Vital Kamerhe和一名目擊者表示，有選民指省內城鎮Walungu的選舉官員舞弊，因而惹來衝突。混亂間有警員擊斃一名年輕男子，該名警員最終被民眾打死。

這次選舉可謂一波多折，它原本在2016年舉行，但政府一直拖延，延後至2018年12月23日才投票，到了23日前夕，政府又說「未準備好」，再延遲到12月30日。到了投票日前夕，當局再以當地多個城市發生伊波拉疫情為由，把3個反對派重鎮的投票日期押後至2019年3月，結果導致這些地區的民眾上街搗亂抗議。

剛果大選一共有21名候選人競逐總統職位，主要競爭者有3人，其中一人是現任總統卡比拉（Joseph Kabila）的指定接班人、前內政部長沙達里（Emmanuel Shadary），另外兩人分別是最大反對黨主席齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和前石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）高層法尤魯（Martin Fayulu），不過民眾普遍選舉認為不公。

（路透社）