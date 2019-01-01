波蘭總理：歐洲議會選舉將為歐盟帶來重大改變

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波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時指，2019年歐洲議會選舉將為歐盟帶來重大改變，又提到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）強推改革引發反政府「黃背心運動」（Yellow Vest Movement），並以此與波蘭司法改革相提並論。

歐洲議會5月23日至26日舉行選舉。近年歐洲各國都有民粹力量抬頭，莫拉維茨基指布魯塞爾和歐盟委員會必須接受正在各國發生的事：「不同國家的聲音，尤其是中歐國家的聲音，需要更清楚地獲聆聽。」他又指，歐盟需要改革，大部分來自其他國家的領導人均同意需要改革程序和機構，但眾人都正等待5月的歐洲議會選舉。

反建制、民族主義和極右政黨勢力逐漸擴大。民調顯示，意大利極右聯盟（League）、法國國民集會（National Rally）、匈牙利青年民主黨（Fidesz party）和德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）亦有領先優勢。

提到波蘭極具爭議的司法改革，莫拉維茨基呼籲歐盟取消對華沙進行紀律聆訊。他強調，波蘭的司法改革是要剷除國家共產歷史的最後痕跡，又批評布魯塞爾完全不了解後共產國家的處境。

莫拉維茨又將法國「黃背心運動」與此相提並論：「當我看到在法國發生的事，我不會說法國在法治上有問題。但你可以想像一下，如果在波蘭對示威者作出同樣殘暴的干預行為，布魯塞爾、柏林甚至巴黎的反對聲音會有多大？」

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（金融時報）

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