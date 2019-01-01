俄羅斯大樓爆炸倒塌35小時後　未足歲嬰兒獲救　官員：眼中都是淚

俄羅斯車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）周一除夕（12月31日）一幢住宅大廈因氣體爆炸而倒塌後，拯救隊繼續不停工作，周二（1月1日）傳來好消息，救援人員在瓦礫中找到一名只有11個月大的嬰兒，他在事件發生35個小時後獲救，仍然生還。 當地目前氣溫約攝氏負17度，搜救隊辛勤工作，官員指隊員救出男嬰後，眼中都是感動的淚水。 但在事件中尚有36人失蹤。

俄羅斯住宅大樓爆炸倒塌：獲救嬰孩仍穿着小襪子，救援人員小心抱着他並把他送醫。（路透社）

當地救援部門發放的影像顯示，嬰兒獲救時仍穿着小襪子，救援人員先用暖毯覆蓋他，再把他帶上救護車。

搜救隊當時正是聽到了他的哭喊聲，立即開展大規模的救援行動。有官員表示「數以百人都在等着看他，這個受傷的嬰孩，從瓦礫中救出他就像是一個奇蹟。奇蹟出現了。」他又指「在嚴寒之中工作的救援隊員，眼中都是淚水。」

路透社報道，這名嬰兒的母親生還，她已經趕到醫院看望孩子。

報道又指，嬰兒有凍傷的跡象，頭部也有受傷。報道稱相信在事發時，嬰兒趟在床上，並有多層衣物或被子包裹他，故此救了他一命。

俄羅斯住宅大樓爆炸倒塌：事件中的遇難人數升至8人。（美聯社）

涉事住宅大廈位於俄羅斯南部城市馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk），樓高10層，共有48個單位。爆炸在周一清晨發生，民眾大多在睡夢中。事發後大廈的一邊隨即倒塌，許多住客被埋。

目前事件中的遇難人數已升至8人，另有多人失蹤。總統普京（Vladimir Putin）指示衛生部採取一切措施，向傷者和遇難者家屬提供協助。

（路透社）