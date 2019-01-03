《權力遊戲》風格海報再現白宮　特朗普意欲何為？

美國2018年11月5日對伊朗重啟制裁前夕，總統特朗普（Donald Trump）曾在Twitter上傳著名電視劇《權力遊戲》（Game of Thrones）風格的海報，並附文「制裁將至」（Sanctions are Coming），引發網民熱議。 這張荷里活風格的海報周三（2日）再次出現在白宮內閣會議桌上，並位於特朗普的正前方，究竟這張海報暗藏何種訊息？

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月2日

特朗普2018年11月2日宣布恢復對伊朗制裁，並於Twitter上傳一張寫着「制裁將至」的海報，無論文句或風格皆令人聯想到HBO著名美劇《權力遊戲》。

外界認為，海報似乎是針對伊朗問題。美國《華盛頓郵報》周三（2日）報道稱，特朗普的確有在白宮內閣會議上提及伊朗問題，並指美國的制裁發揮作用，「伊朗當前的形勢，與我就任總統時已大不相同，德黑蘭正陷入困境。」惟白宮暫未對海報置評。

特朗普周三在白宮約見參眾兩院共和、民主兩黨領袖，遊說國會撥出圍牆興建費用，但會議始終未取得突破。有份出席會面的眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，特朗普邀請兩黨領袖周五（4日）再到白宮談判。

（華盛頓郵報）