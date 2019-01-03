華府停擺第12日　特朗普擬以「追夢者」計劃換取建圍牆資金

撰文：凌俊賢
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美國聯邦政府局部停擺周三（2日）踏入第12日，總統特朗普同日與國土安全官員及參眾兩院共和、民主兩黨領袖會面，繼續遊說國會支持通過興建墨西哥邊境圍牆撥款。
特朗普在會議期間表示，可能會同意給予童年隨父母到美國、俗稱「追夢者」的非法移民合法身份，以換取興建圍牆資金。
特朗普2017年9月下令廢除前奧巴馬政府俗稱「追夢者」的DACA計劃，令70萬名年輕人面臨被遣返的命運。惟民主及共和兩黨一直處於拉鋸狀態，法院則裁定DACA計劃仍有效。
特朗普在會內表示，會為「追夢者」計劃中的非法入境年輕人尋找法律地位，相信最高法院會站在他的一方，屆時他就能在「追夢者」及邊境保安問題上與民主黨達成更廣泛的協議，恢復政府運作。共和黨一直有意以准許「追夢者」以及40萬名因受戰亂或天災影響、獲臨時庇護身份的人合法在美國居住，換取民主黨同意通過撥款。
特朗普又在會議指出，自己要求的56億美元撥款，比起確保國家安全所帶來的好處只是小數目，呼籲國會盡快通過撥款。他又強調未得到撥款前，會繼續任由聯邦政府停擺。
美國有線新聞網絡（CNN）引述與會人士指，民主黨領袖再三追問特朗普，為何他不接受參議院已經通過的撥款方案，讓政府重新運作。據指特朗普回應指，如果接受了他「看起來會很愚蠢」。由於會議始終未取得突破，雙方定於周五（1月4日）再開會。特朗普表示，政府局部停擺的情況有機會持續。
（綜合報道）