【英國脫歐】近千名警員受訓　防範北愛爾蘭「硬脫歐」亂局

英國《衛報》（The Guardian）周四（3日）報道，大約1000名分別來自英格蘭及蘇格蘭的警員將會接受特別訓練，準備應對國家一旦硬脫歐後，北愛爾蘭可能出現的混亂局勢。

英國將在3月29日正式脫歐，但至今國會仍未通過首相文翠珊（Theresa May）提出的脫歐協議，因此當地擔心國家可能會步向硬脫歐，導致愛爾蘭出現硬邊界。北愛警方（PSNI）於是根據互助協議向英國政府要求加派人手，以便在脫歐後有足夠警力在北愛地區維持治安。

有關訓練將在1月底開始，由於北愛警方使用的設備和戰術與其他英國地區不同，因此參與的英格蘭及蘇格蘭警員將會臨時調到北愛受訓。

除了北愛爾蘭外，英國全國警察總監委員會（NPCC）指硬脫歐可能會導致主要港口如多佛（Dover）出現暴動，因此認為全國都有加強警力的必要。事實上，英國警方在2011年英格蘭多場暴動後，擬定全國派遣警察計劃，並為了硬脫歐可能發生的情況作出修訂。

另外，北愛爾蘭民主統一黨（DUP）周四發表聲明，要求文翠珊廢除愛爾蘭邊界「補底方案」（backstop），否則不會支持協議。該黨副黨魁杜立志（Nigel Dodds）認為根本沒有人會設立硬邊界，但強調會繼續與文翠珊繼續談判，務求為英國爭取更好協議。

（路透社／衛報）