文翠珊籲國會支持脫歐協議草案　助英國渡過難關

英國首相文翠珊在周一（31日）除夕夜向民眾發表新年講話，形容英國在2019年將會開展新篇章。她又指，如果國會議員支持政府的脫歐協議草案，英國將能夠渡過難關，攜手邁步向前，並讓國家的焦點回歸於其他本地議題。

文翠珊透過辦公室發放錄影新年講話。她形容新年應該向前看，英國在2019年將展開新篇章。她再次強調，自己談判得出的脫歐協議草案能夠實現英國民眾在公投中表達的意願，而在未來數周，國會議員將做出重要的決定。文翠珊形容，如國會議員支持草案，英國將渡過難關。

文翠珊又指，雖然脫歐重要，但亦不是唯一值得關注的議題。她提到政府所關心的國內其他議題，包括加強英國經濟、建造足夠房屋和改革技術教育。文翠珊稱，深信只要攜手就能帶着樂觀和希望開展新篇章。

脫歐協議草案原定於2018年12月表決，惟後來文翠珊押後表決。國會下周三（9日）開始繼續辯論，並預計將於之後的一星期內投票。文翠珊現時仍嘗試向歐盟就北愛邊界的後備方案，尋求更多保證。

"New Year is a time to look ahead. 2019 can be the year we put our differences aside and move forward together." – PM @Theresa_May pic.twitter.com/qoSI8l4iZH — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 2018年12月31日

（綜合報道）