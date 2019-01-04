佩洛西再任美眾議院議長稱不排除彈劾特朗普

美國民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）周四（3日）獲眾議院通過，出任2019至2020年度眾議院議長，是她第二度出任這個職位。外界關注由民主黨控制的眾議院會否對總統特朗普展開彈劾。 佩洛西上任前接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，民主黨人將會等通俄門調查有定案之後，才決定是否發起彈劾。

訪問周四播出，佩洛西表示彈劾將會帶來嚴重分化，認為不應該因政治原因而發起彈劾，但她強調，亦不應該因為政治因素而避開彈劾。

特朗普競選團隊因為被指在2016年大選期間涉嫌串謀俄羅斯受查，他身邊多名親信已經先後認罪。其中他的前律師科恩（Michael Cohen）表明是受他指使 ，支付掩口費 給據稱跟特朗普有染的兩名女性，特朗普亦開始焦慮，擔心因違反《選舉財務法 》遭彈劾 。

雖然根據美國法律，在任總統享有豁免起訴權，但佩洛西強調，只要總統卸任後，檢察部門仍然可以追究並提出起訴。

此外，聯邦政府因為撥款問題而局部停擺接近兩星期，佩洛西連日有份遊說特朗普讓步，讓政府重開，但未見效。她在訪問中承認跟特朗普談判十分困難，因為「他抵制科學、證據、數據及真相」。

（美國全國廣播公司）