美眾議院通過佩洛西出任議長　民主黨時隔8年重奪控制權

美國眾議院周四（3日）投票通過由民主黨的佩洛西（Nancy Pelosi）出任2019至2020年度眾議院議長，是她第二度出任這個職位，同時象徵民主黨相隔8年重奪眾議院控制權。

佩洛西以220票對192票，擊敗共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy），令她繼2007至2011年會期後，再次成為議長。而她亦是史上首位女議長。

現年78歲的佩洛西在1987年首次踏足眾議院，她在新會期的當前任務將會是尋找結束聯邦政府停擺危機。民主黨和總統特朗普（Donald Trump）就邊境問題出現嚴重分歧，該黨堅持不支持白宮提出的50億美國興建圍牆撥款要求，導致國會在聖誕前未能通過臨時撥款，令國土安全部及農業部等多個聯邦部門沒法運作。

民主黨接掌眾議院：美國史上首位眾議院女議長的佩洛西預料會再獲民主黨人推舉，成為第116屆眾院議長。（路透社）

特朗普周三（2日）曾邀請參、眾兩院兩黨領袖到白宮聽取邊境問題簡報，希望爭取支持，但都是不歡而散。即使雙方將在周五（4日）再次會面，但意味停擺情況將持續最少至周末。

另外民主黨在重奪眾議院後，亦趁機提交兩項臨時撥款決議案，包括為國土安全部提供運作資金至2月8日、16億美元修建邊境圍欄及保安設備等。另一項則為受停攏影響的其他部門提供2018至19財政年度的營運資金。不過共和黨表明即使議案在眾議院闖關成功，但該黨控制的參議院將會否決。

（路透社）