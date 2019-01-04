【新聞背後】美旅遊警示分4級　中國「隨意執法」屬第二級

美國國務院周四（3日）將對中國的旅遊警示更新為第二級的「提高警惕」（Exercise Increased Caution），指北京當局隨意執法，呼籲到當地的國民需加防範。 美國的外遊警示制度共分為四級。國務院會按照當地局勢，向全球各國發出旅遊警示，並向美國公民提供清晰指示，協助他們確保自身安全。

美國國務院所發的外遊警示制度共分為四級，包括：

第一級「實施普通預防措施」（Exercise Usual Precautions）——最低風險警示；

第二級「提高警惕」（Exercise Increased Caution）——注意增加的安全風險；

第三級「重新考慮」（Reconsider Travel）——有嚴重安全風險，應避免前往；

第四級「不要前往」（Do Not Travel）——最高風險警示，有可能面臨生命受威脅的風險，在緊急情況下，美國政府或僅能提供極為有限的協助，國務院建議美國公民不要前往該區，或盡快離開該區。

美國旅遊警示：美國的外遊警示制度共分為四級，地圖上紅色地區屬最高風險的第四級，包括敘利亞、也門、伊朗、朝鮮、利比亞等地。（美國國務院）

國務院會向全球所有國家發出旅遊警示。但由於部分國家國內局勢或有不同，國務院有機會向某國家的指定地區發出不同級別的旅遊警示。例如當局因恐襲和自然災害風險向印尼發出第二級旅遊警示，但就因內亂局勢，而向中蘇拉威西省（Central Sulawesi）和巴布亞省（Papua）發出第三級旅遊警示。

當局亦會清楚列明發出第二至四級旅遊警示的原因。衡量準則包括罪案、恐怖主義、內亂、衛生、自然災害等。

根據國務院指，當局向中國發出第二級旅遊警示是因為中國隨意執法，並對持中美雙重國籍的公民施加特殊限制。當局又指，中方以禁止出境作為手段，強迫美國公民協助調查，令他們可能滯留當時數年；或以此誘使特定人士回到中國等。

目前為止，香港、澳門、台灣、日本、韓國、新加坡、澳洲等地均屬第一級；法國、英國、德國、比利時、意大利和西班牙因恐襲風險而被列為第二級；土耳其、巴基斯坦、委內瑞拉等分別因恐怖主義、政局不穩等而名列第三級；而敍利亞、也門、伊朗和朝鮮則屬第四級。

（綜合報道）