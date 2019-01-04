美國務院發旅遊警　籲國民提防中國「隨意執法」

美國國務院周四（3日）發出對中國的最新旅遊警報，指北京當局隨意執法，呼籲到當地的國民需加防範。此舉或令兩國關係再次陷入緊張。

美國國務院12月3日更新針對中國的旅遊警示，指北京當局隨意執法，呼籲到當地的美國公民需提高警覺。（美國國務院官網）

美國國務院網頁顯示，華府對中國的旅遊警示維持在第2級，內容與2018年1月22日發出的內容大致相同，指中國「任意執法」，以禁止出境作為手段，將美國公民留在當地多年，強迫他們協助北京政府調查，或以此誘使特定人士從海外回到中國、幫助中國政府解決有利中方的民事糾紛等。

新的警報指出，美國公民直到離開中國一刻才知自己被禁止出境，且無法知道禁令期限，美國公民可能被拘留，無法接觸美國領事或得知自己所涉嫌的犯罪信息。中國亦會以「國家安全」為由，長時間拘留及審訊美國公民。

旅遊警報還特別提到，中方經常在新疆維吾爾和西藏自治區實施額外安全措施，例如安檢或提升警戒水平，並可能在短時間內實施宵禁和旅行限制。

由於中方不承認雙重國籍，因此擁有中美雙重國籍人士或美籍華裔可能成為北京當局針對審查和騷擾對象，而中國可能會阻止美國大使館提供領事協助。

美中關係除了因貿易戰導致緊張外，亦受到華為副董事長孟晚舟被捕事件影響。中國其後以涉嫌從事危害中國國家安全活動為由，拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），北京周四（3日）更強調二人「毫無疑問」違反當地法律。

（綜合報道）