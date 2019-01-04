特朗普考慮提名民主黨前參議員韋布出任國防部長

美國《紐約時報》周四（3日）引述白宮官員報道，特朗普政府正考慮提名民主黨前參議員、列根（Ronald Reagan）總統時代海軍部長韋布（Jim Webb）出任國防部長，接替已離任的馬蒂斯（Jim Mattis）。

報道引述知情人士指，副總統彭斯（Mike Pence）和署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）的代表已與韋布接觸。另一名國防部高級官員亦證實韋布的名字已在白宮流傳。韋布未有回應有關報道，白宮則拒絕評論。

據指，其他國防部長人選包括共和黨參議員科頓（Tom Cotton）和格雷厄姆（Lindsey Graham），以及共和黨前參議員Jim Talent。報道指，韋布可能讓特朗普得以避開「更強硬的共和黨人」，無需以鷹派人物取代馬蒂斯。

72歲的韋布曾出任維珍尼亞州（Virginia）參議員，於2015年宣布以民主黨籍參選2016年美國總統，惟最後因支持度不足而退選。曾參與越戰的韋布在列根總統時代出任海軍部長，他過去不但反對出兵伊拉克，亦批評前總統奧巴馬（Barack Obama）與伊朗簽訂核協議。

特朗普早前宣布撤回駐敘利亞美軍，馬蒂斯其後提出請辭，並在辭職信中表示與特朗普有分歧。特朗普後來宣布副國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）2019年1月1日起暫代國防部長職務，意味馬蒂斯需提前離職。特朗普又證實，馬蒂斯是遭自己革職，因為他不滿馬蒂斯在處理阿富汗問題上的表現。

（紐約時報／路透社）