韓媒：美防長馬蒂斯卸任　華府或更強硬要求韓國分擔軍費

美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）上周四（20日）提出請辭，並在辭職信透露與總統特朗普意見相左。特朗普周日（23日）宣布，副國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）2019年1月1日起將暫代國防部長職務，這意味原定2019年2月底離職的馬蒂斯將提早兩個月離職。 韓國《中央日報》周三（26日）報道，若缺少馬蒂斯在中間協調，美國可能會在分擔軍費的問題上向韓國施壓，並可能縮減駐韓美軍。

特朗普周一（24日）在Twitter發文指出，美國為全球很多富裕國家的軍隊提供大量補貼，形容這些國家在美國身上賺取很多好處。他指出：「馬蒂斯不覺得有問題，所以我會解決這些問題 。」特朗普同時解釋，部分議員認為他不喜歡跟其他國家結盟，但其實他只是不滿這些國家利用與美國的友誼在國防及貿易上取得好處。

韓國《中央日報》認為，特朗普在帖文中雖無提到韓國，但他過往曾多次指摘韓國在分擔軍費問題上有如「無票乘車」；報道又指美韓至今仍未就明年生效的《防衛費分擔特別協定》達成協議，並引述消息人士透露，其中最大原因是美國要求大幅提高韓國的軍費分擔金額。有見及此，《中央日報》預料特朗普會在馬蒂斯卸任後，更強硬地要求韓國提高軍費分擔，甚至考慮縮減駐韓美軍。

特朗普上周三（19日）宣布撤回駐敘利亞美軍後，馬蒂斯翌日（20日）提出辭呈。這位國防部長在辭職信中建議特朗普尊重美國盟友，並希望繼任人政見能與特朗普相近，暗示自己與白宮立場有分歧，引起特朗普的不滿。

路透社周一（24日）引述白宮官員稱，馬蒂斯在辭職信中批評總統的外交政策，引致外界對後者的批評，令特朗普感到憤怒，寧願提早兩個月換人。現年64歲的沙納漢2019年1月1日起將升任為署理國防部長，特朗普於Twitter讚揚他出任副國防部長及在波音公司任職期間表現出色。

（中央日報）